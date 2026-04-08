خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

10 ساعات كاملة من التحقيقات فجرت عدة مفاجآت في جريمة قتل شاب بمدينة كرداسة بعدما غرست حبيبته سلاح أبيض في رقبته انتقاما من تعديه عليها بالضرب في موعد غرامي بينهما انتهى بجثة الحبيب في المشرحة.

التحقيقات التي أجرتها نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية كشفت عن التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل شاب بطعنة حبيبته ووجود شريك للمتهمة في التنفيذ حيث تبين أن صديق المجني عليه عاون حبيبته في إنهاء حياته بعدما اكتشف القتيل خيانتهما له وارتباط حبيبته بعلاقة بصديقه.

وأضافت التحقيقات التي باشرها عمرو العمدة وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أن الفتاة المتهمة في العشرينات من عمرها ترتبط بالمجني عليه بعلاقة عاطفية منذ قرابة عام وكلاهما من منطقة بولاق الدكرور، وأنهما يوم الواقعة اتفقا على اللقاء في "موعد غرامي" أعلى جبل المقطم وأثناء تواجدهما سويا اكتشف المجني عليه خيانتها له مع صديقه فانهال عليها ضربا حيث ضربها بالبونية" وتسبب لها في كدمات بوجهها ما دفعها للتفكير في الانتقام.

شرحت التحقيقات أن الفتاة في ذات اليوم مساء قررت الرد على تصرف حبيبها والانتقام منه لضربها فاتصلت هاتفيا بصديقه وطلبت منه سلاح أبيض فأعطاها "مطواة" ثم اتصلت بالمجني عليه للقاءه مرة أخرى فقابلها الساعة الثالثة فجرا في شارع ناء ومظلم اعتادا السير فيه سويا بموتوسيكل بدائرة مركز شرطة كرداسة وعندما وصلت إليه كان صديقه معها وحدثت مشادة كلامية بينهم عندما واجه حبيبته وصديقه بخيانتهما له فأخرجت الفتاة السلاح من بين طيات ملابسها وغرسته في رقبته لتنفجر منها الدماء ويسقط مصارعا الموت.

فرت الفتاة وصديق المجني عليه فور رؤيته غارقا في دماءه وتصادف مرور بعض الاشخاص فقاموا بنقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وعقب القاء القبض على الفتاة وصديق المجني عليه اعترفا بارتكاب الجريمة وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب بها آثار طعنة نافذة بسلاح أبيض.

وأظهرت المعاينة أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وفتاة تربطهما علاقة عاطفية، وخلالها طعنته الفتاة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المجني عليه عاطل 31 سنة، نشبت بينه وبين المتهمة التي تربطها به علاقة عاطفية، مشاجرة أثناء نزهة بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتعدي المجني عليه عليها بالضرب وتسبب في إصابتها بكدمات في وجهها.

وعقب ساعات التقى بها المجني عليه للاعتذار وتجددت المشاجرة وقام بضرب المتهمة مرة أخرى فقامت بطعنه بسلاح أبيض مطواة في منطقة الرقبة، ما تسبب في وفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.