حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة

أثار الإعلان عن طرح فئات معدنية جديدة حالة من الجدل حول الجدوى الاقتصادية ومستقبل الفئات الصغرى، “في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العملات المعدنية وتحسين كفاءة التداول النقدي، وبينما يرى البعض في هذه الخطوة مواكبةً لمعدلات التضخم وتسهيلاً للتبادل التجاري، تترقب الأسواق مصير "الجنيه وأنصافه”؛ وسط تأكيدات رسمية ترسم ملامح المرحلة الانتقالية وتوضح مدى استمرارية العمل بالفئات الحالية في مواجهة العملة القادمة.

تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات

فيما أكد جمال حسين، رئيس مصلحة سك العملة، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة الجنيه، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع، واستحداث عملة معدنية جديدة فئة "2 جنيه"، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول.

تعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية

وأكد رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الأربعاء، استمرار تداول الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه"، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الفكة وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر الفكة بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة، تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

وأضاف: "نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية".