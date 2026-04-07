هل في أزمة فكة؟ أسباب التفكير في طرح عملة الـ 2 جنيه الفضة

أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، أن طرح عملة فئة 2 جنيه المعدنية (الفضية) يأتي ضمن توجهات الدولة لتطوير منظومة النقد وتواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأوضح المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الفئات المعدنية، خاصة في ظل ارتفاع متوسطات الأسعار، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الفئات الورقية الأقل قيمة.

وقال إن طرح هذه الفئة سيساعد على تسهيل تداول الأموال وحمل النقود بين المواطنين، إلى جانب مواكبة النظم المالية العالمية التي تعتمد بشكل أكبر على العملات المعدنية في التعاملات اليومية.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إلى جانب زيادة أسعار المعادن، جعل القيمة الفعلية لبعض العملات المعدنية تتجاوز قيمتها الاسمية، ما أدى إلى ظهور ممارسات مثل صهر العملات وبيعها كمواد خام.

ولفت إلى وجود متابعة وتحقيقات بشأن عمليات صهر الجنيهات المعدنية، في إطار جهود الحفاظ على العملة ومنع استغلالها خارج الإطار الرسمي.