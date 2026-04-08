دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شهدت عدة محافظات مصرية خلال اليوم حوادث متفرقة تنوعت بين حوادث طرق وسقوط من ارتفاعات وحالات اختناق، مما أسفرت عن سقوط عدد من المصابين بدرجات متفاوتة، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفتح تحقيقات للوقوف على ملابسات كل واقعة.

انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب

وفي البحر الأحمر، شهد طريق الغردقة – غارب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي عند الكيلو 90 في اتجاه مدينة غارب، ما أسفر عن إصابة 28 شخصًا بإصابات متفاوتة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ صحة البحر الأحمر البلاغ في تمام الساعة 1:40 صباحًا، وذلك من هيئة الإسعاف بالمحافظة، يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين في موقعه.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن جميع المصابين من الجنسية المصرية، إلى جانب مصاب واحد يحمل الجنسية السودانية. وتراوحت الإصابات بين حالة حرجة واحدة، و6 حالات متوسطة، فيما وُصفت باقي الحالات بالبسيطة.

على الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، حيث جارٍ إخلاؤهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار المتابعة من الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في موقع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطريق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إصابة شخص بكسور في إحدى قرى الدقهلية

وفي الدقهلية، أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه من علو بمنزله بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد  بسقوط شخص  من علو الدور الأول، حيث اختل توازنه.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة محمد رضا راغب، 35 عاما، بسحجات بالجسم وجروح قطعية بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقله إلى مستشفى بلقاس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

فتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية 

كما أقدمت فتاة على إنهاء حياتها بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة فتاة مقيمة شارع جيهان بجرح  قطعي بالرقبة  حيث حاولت إنهاء حياتها باستخدام آلة حادة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى البلاغ وتبين أن الفتاة تدعى مريم . ع .م 23 عاما، وبسؤال أهليتها أكدوا  أن الفتاة كانت تمر  بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية.

تم نقلها إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

وفي المنيا، شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، تم نقلهم للمستشفى، بينما تم إسعاف وعلاج 7 أشخاص لإصابتهم إصابات طفيفة وسطحية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط

وفي أسيوط، أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي أثناء أعمال تنظيف بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول 3 مصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وهم: خليفة إبراهيم عبد العظيم (35 عامًا)، وكريم سيد عبد الصبور (20 عامًا)، وغريب عبد العظيم إبراهيم (30 عامًا)، وذلك إثر تعرضهم للاختناق.

وبسؤال المصابين، أفادوا بأنهم سقطوا داخل بئر صرف صحي أثناء قيامهم بتنظيفها بالقرية، ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

