انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب يسفر عن 28 مصابًا

شهد طريق الغردقة – غارب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي عند الكيلو 90 في اتجاه مدينة غارب، ما أسفر عن إصابة 28 شخصًا بإصابات متفاوتة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ صحة البحر الأحمر البلاغ في تمام الساعة 1:40 صباحًا، وذلك من هيئة الإسعاف بالمحافظة، يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين في موقعه.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن جميع المصابين من الجنسية المصرية، إلى جانب مصاب واحد يحمل الجنسية السودانية. وتراوحت الإصابات بين حالة حرجة واحدة، و6 حالات متوسطة، فيما وُصفت باقي الحالات بالبسيطة.

على الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، حيث جارٍ إخلاؤهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار المتابعة من الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في موقع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطريق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.