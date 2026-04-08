رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران

عبر رئيس وزراء باكستان شاهباز شريف، عن شكره العميق والصادق لكل من الصين والسعودية ومصر وقطر وتركيا؛ على تقديم الدعم القيم والشامل للوصول إلى وقف إطلاق النار في إيران، ومنح الجهود الدبلوماسية السلمية فرصة للبحث عن نهاية شاملة وحاسمة للنزاع.

وقال شريف، عبر منصة إكس: كما أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري لدولنا الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، الذي يظل دعمها المستمر والتزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة أمراً أساسياً لجهودنا.

وأضاف: كما أظهرت قيادة جميع دولنا الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية رؤية استراتيجية استثنائية، وحكمة، وصبراً في منح السلام فرصة.

وأمضى شاهباز شريف قائلا: كما أشكر جميع شركائنا وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم الذين تواصلوا معنا واعترفوا بجهود باكستان الصادقة من أجل السلام العالمي.

وإختتم رئيس وزراء باكستان قائلا :لنعمل جميعا معا لصياغة سلام دائم داخل المنطقة وخارجها.