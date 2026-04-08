الأحد المقبل.. هل عيد القيامة إجازة رسمية للمدارس والموظفين؟

ارتفعت عمليات البحث عن اجازة عيد القيامة 2026 يوم الأحد المقبل، وما إذا كان هذا اليوم يعد إجازة رسمية للموظفين والطلاب في المدارس أم لا يحسب إجازة، خاصة وأنه من المناسبات الدينية العام عند الأقباط مع أسبوع الآلام و خميس العهد و شم النسيم الأسبوع المقبل .

هل عيد القيامة إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر.

ويشمل ذلك مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

هل يوم الأحد اجازة للموظفين والطلاب ؟

وبناء على ذلك يعد عيد القيامة يوم الأحد المقبل12 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للأقباط ثم يليها اليوم التالي إجازة شم النسيم الأثنين 13 أبريل.

ويحصل العاملون المسيحيون على إجازة عيد القيامة يوم الاحد المقبل في العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة، في إطار احترام الطابع الديني للمناسبة وتنظيم بيئة العمل.

إجازة عيد القيامة

حتى الآن، لا يُعد عيد القيامة 2026 إجازة رسمية عامة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، حيث تستمر أغلب المصالح الحكومية والهيئات العامة في العمل بشكل طبيعي في هذا اليوم.

وتقتصر اجازة عيد القيامة على العاملون المسيحيون فقط في الجهات الحكومية والخاصة.

وزير العمل يعلن : الأثنين إجازة رسمية

وأعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الأربعاء ، أنَّ يوم الاثنينِ المقبلُ، الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازةً رسميةً مدفوعةَ الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شمّ النسيم،وذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعدُّ إجازةً بأجرٍ كاملٍ للعاملين.

وأصدرت الوزارةُ اليوم ،كِتَابًا دَوْرِيًّا، لتوزيعه على كافة مديريات العمل بالمحافظات ، أشارت فيه إلى أنَّه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحقَّ العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلبٍ كتابيٍّ منه يُودَع في ملفه.

ودعت الوزارةُ رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات إلى نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعها موضع التنفيذ.