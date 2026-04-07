يومان عطلة.. هل عيد القيامة إجازة رسمية؟

ارتفعت عمليات البحث عن إجازة عيد القيامة للمسيحين وإجازة شم النسيم خلال الأسبوع المقبل، حيث يتصدر عيد القيامة اهتمام الجميع وما إذا كان عطلة رسمية مدفوعة الأجر أم يثتصر على فئة محددة بقرار رسمي من وزير العمل المصري.

هل عيد القيامة 2026 إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر.

ويشمل ذلك مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

وبناء على ذلك يعد عيد القيامة يوم الأحد المقبل12 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للأقباط ثم يليها اليوم التالي إجازة شم النسيم الأثنين 13 أبريل.

ويحصل العاملون المسيحيون على إجازة عيد القيامة يوم الاحد المقبل في العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة، في إطار احترام الطابع الديني للمناسبة وتنظيم بيئة العمل.

يُعد عيد القيامة 2026 من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط، ويأتي بعد انتهاء فترة الصوم الكبير، حيث تُقام صلوات واحتفالات كنسية تعكس معاني الفرح والانتصار.

إجازة شم النسيم 2026 في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

يأتي شم النسيم 2026 يوم الاثنين 13 أبريل كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ويُصنف شم النسيم كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، ما يجعله ضمن الإجازات الرسمية السنوية.

ويُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية ذات الطابع الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، لكنه يُصنف كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين دون استثناء، ما يجعله ضمن الإجازات الرسمية الثابتة سنويًا.