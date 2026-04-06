الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

عبد العزيز جمال

يتصدر عيد القيامة 2026 اهتمامات المواطنين في مصر مع اقتراب موعده يوم الأحد 12 أبريل، وسط حالة من التساؤلات حول ما إذا كان هذا اليوم يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة أم أنه يقتصر على فئات محددة فقط داخل المجتمع.

ويأتي عيد القيامة 2026 هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسبقه مباشرة أحد الشعانين وأسبوع الآلام، ويليه بيوم واحد فقط عيد شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل، ما يجعل فترة الإجازات في هذا التوقيت محل اهتمام واسع من الموظفين والقطاعات المختلفة.

هل عيد القيامة 2026 إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة للدولة.

ويشمل ذلك عددًا من المناسبات الخاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن الإجازات الخاصة بهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور للعمل، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

عيد القيامة 2026 إجازة رسمية في مصر؟

حتى الآن، لا يُعد عيد القيامة 2026 إجازة رسمية عامة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، حيث تستمر أغلب المصالح الحكومية والهيئات العامة في العمل بشكل طبيعي في هذا اليوم.

لكن في المقابل، يحصل العاملون المسيحيون على إجازة في العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة، في إطار احترام الطابع الديني للمناسبة وتنظيم بيئة العمل.

تنظيم مرن داخل المؤسسات خلال فترة الأعياد

مع اقتراب عيد القيامة 2026، تلجأ بعض المؤسسات إلى تطبيق أنظمة عمل مرنة، خاصة في الشركات الكبرى، من خلال منح إجازات للعاملين الأقباط أو تنظيم العمل بنظام الورديات والتناوب.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين استمرار العمل داخل المؤسسات من جهة، واحترام المناسبات الدينية من جهة أخرى، خاصة خلال فترة تتزامن فيها عدة أعياد متتالية.

شم النسيم.. الإجازة الرسمية للجميع

يأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية ذات الطابع الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، لكنه يُصنف كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين دون استثناء، ما يجعله ضمن الإجازات الرسمية الثابتة سنويًا.

خريطة الأعياد في أسبوع واحد

تشهد فترة أبريل 2026 سلسلة من المناسبات المتتابعة، تبدأ بأحد الشعانين، ثم أسبوع الآلام، وصولًا إلى عيد القيامة 12 أبريل، ثم شم النسيم في 13 أبريل.

وتتميز هذه الفترة بأجواء روحانية داخل الكنائس، إلى جانب مظاهر اجتماعية وعائلية واسعة في مختلف المحافظات.

معلومات حول عيد القيامة 2026

يُعد عيد القيامة 2026 من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط، ويأتي بعد انتهاء فترة الصوم الكبير، حيث تُقام صلوات واحتفالات كنسية تعكس معاني الفرح والانتصار.

فولكس فاجن أطلس 2027
ملتقى الهناجر الثقافى
سيارة ‏SUV‏
اوقاف الشرقية
