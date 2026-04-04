رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

أحد الشعانين وعيد القيامة.. قائمة أعياد المسيحيين القادمة 2026

خالد يوسف

تمثل المناسبات الدينية أو الاجتماعية أهمية كبيرة للمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، ويحظى موعد عيد القيامة 2026 باهتمام ملحوظ بين الإخوة الأقباط في تلك الآونة، وذلك بالتزامن مع بداية شهر أبريل، الذي يشتمل على مجموعة من الأعياد والمناسبات الدينية الخاصة بهم، أبرزها هذا عيد القيامة.

ثم في اليوم التالي له، المناسبة المرتقبة لجموع الشعب المصري، ألا وهي عيد شم النسيم؛ لهذا بات البحث كثيرًا عبر محرك جوجل العالمي، لمعرفة تفاصيل هذه الاحتفالات القادمة.

موعد عيد القيامة 2026

يحل موعد عيد القيامة المجيد 2026، يوم الأحد الموافق 12 من شهر أبريل المقبل، وذلك وفقًا لـ النتيجة القبطية، التي تضم مجموعة المناسبات والأعياد، التي يحتفل بها الإخوة المسيحيون على مدار العام الميلادي في كل سنة؛ لذلك يهتم الكثيرون بالاطلاع على القائمة الكاملة لمجموعة الاحتفالات القادمة.

أعياد المسيحيين القادمة 2026

ـ أحد الشعانين: يوم الأحد 5 أبريل 2026.

ـ الجمعة العظيمة: يوم الجمعة 10 أبريل 2026.

ـ عيد القيامة المجيد: يوم الأحد 12 أبريل 2026.

ـ عيد الصعود: يوم الخميس 21 مايو 2026.

ـ عيد العنصرة "حلول الروح القدس": يوم الأحد 31 مايو 2026.

ـ دخول السيد المسيح أرض مصر: يوم الاثنين 1 يونيو 2026.

ـ عيد الرسل "استشهاد بطرس وبولس": يوم الأحد 12 يوليو 2026.

ـ عيد التجلي: يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.

ـ عيد صعود السيدة العذراء: يوم السبت 22 أغسطس 2026.

ـ عيد النيروز "رأس السنة القبطية": يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026.

ـ عيد الصليب المقدس: يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

ـ بدء صوم الميلاد: يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2026.

مراسم الاحتفال بعيد القيامة

تبدأ احتفالات العيد بإقامة قداس عيد القيامة مساء السبت 11 أبريل 2026، في الكنائس المصرية، خاصة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك وسط حضور واسع من الأقباط والشخصيات العامة.

وتشهد هذه الاحتفالات حضورًا كثيفًا من المسيحيين، وسط أجواء روحانية مميزة تتضمن الصلوات والترانيم وإضاءة الشموع التي ترمز إلى القيامة والنور، وغالبا ما يحضره رئيس الجمهورية.

