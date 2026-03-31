قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
نتنياهو: العمليات ضد إيران كلفت إسرائيل ثمنا باهظا
أحمد موسى : البنوك لديها ضمانات من محمد الخشن .. ولم يهرب للخارج
بعد إصابات تنفسية | تاج الدين يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لـ كورونا
أسبوع .. أحمد موسى : التحية للدكتور مدبولي على تعليق الإغلاق في أعياد الأقباط
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرتين مسيرتين خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمطاعم والكافتيريات خلال أسبوع أعياد الأقباط

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض مستجدات أحداث وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الداخل المصري، وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، من أجل خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، والحيولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار.

وتناول الاجتماع، مستجدات الاثار والتداعيات الاقتصادية السلبية التي يعاني منها مختلف دول العالم بما فيهم مصر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتوقف سلاسل الامداد، كما تم عرض جهود الحكومة المستمرة للتعامل مع تلك التداعيات، سعياً للتخفيف من حدتها، وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض جهود الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة، واتاحتها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لاحتياجاتهم، وكذا جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتغطية المتطلبات الإنتاجية والاستهلاكية، والتعاون والتنسيق بين مختلف تلك الجهات للاستمرار في تكوين مخزون مطمئن من السلع والمواد البترولية يكفى لمدد زمنية طويلة.

ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في إطار تعاملها مع تداعيات هذه الأزمة المعقدة، وما يتعلق بالترشيد في استخدامات الطاقة، وكذا الإجراءات والخطوات المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد الخام اللازمة للعديد من عمليات الإنتاج والتصنيع، وخاصة ما يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من الصناعات الحيوية والضرورية.

واستعرضت اللجنة تقريراً مفصلا حول موقف أسعار السلع وحركة الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق وتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات التى تسهم في اتاحة وتوفير مختلف متطلبات المواطنين من السلع بالكميات والاسعار المناسبة.  

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة أوصت، خلال الاجتماع، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد المواطنين الاقباط، على أن تعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء غدا، وبهذه المناسبة تقدم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين الاقباط في مختلف أنحاء مصر والعالم، بهذه المناسبة، متمنيا للجميع دوام الصحة والتوفيق.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأزمات السيسي السلع والمواد البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

جثة

مصرع سيدة سقط عليها جدار بلكونة بمدينة طوخ في القليوبية

جنازة الام

بعد أيام من وفاة والدته أثناء ولادته .. وفاة رضيع في المنوفية

ارشيفية

الأعلى للقضاء يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% والعمل عن بعد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد