بشرى للمواطنين وأصحاب المحال.. تعليق مواعيد الإغلاق خلال أسبوع أعياد الأقباط

عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الداخل المصري.

واستعرض الاجتماع تداعيات الأزمة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب جهود الدولة المصرية لاحتواء التصعيد، والعمل على خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

التأثيرات الاقتصادية للأزمة العالمية

كما ناقشت اللجنة التأثيرات الاقتصادية للأزمة العالمية، والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية وضمان توافرها بالكميات المناسبة.

وتناول الاجتماع جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الخام، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.

واستعرضت اللجنة تقريرًا حول حركة الأسواق وأسعار السلع على مستوى الجمهورية، مع متابعة الالتزام بالإجراءات التي تضمن استقرار المعروض وحماية المستهلكين.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمراكز التجارية والمطاعم والأندية والمنشآت الرياضية خلال أسبوع أعياد الأقباط، على أن تُعرض التوصية على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.