للعرض على الوزراء غدا | توصية بـ بتعليق العمل بقرارات الإغلاق في أعياد الأقباط

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض مستجدات أحداث وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الداخل المصري، وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، من أجل خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، والحيولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار.

وتناول الاجتماع، مستجدات الاثار والتداعيات الاقتصادية السلبية التي يعاني منها مختلف دول العالم بما فيهم مصر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتوقف سلاسل الامداد، كما تم عرض جهود الحكومة المستمرة للتعامل مع تلك التداعيات، سعياً للتخفيف من حدتها، وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض جهود الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة، واتاحتها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لاحتياجاتهم، وكذا جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتغطية المتطلبات الإنتاجية والاستهلاكية، والتعاون والتنسيق بين مختلف تلك الجهات للاستمرار في تكوين مخزون مطمئن من السلع والمواد البترولية يكفى لمدد زمنية طويلة.

ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في إطار تعاملها مع تداعيات هذه الأزمة المعقدة، وما يتعلق بالترشيد في استخدامات الطاقة، وكذا الإجراءات والخطوات المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد الخام اللازمة للعديد من عمليات الإنتاج والتصنيع، وخاصة ما يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من الصناعات الحيوية والضرورية.

واستعرضت اللجنة تقريراً مفصلا حول موقف أسعار السلع وحركة الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق وتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات التى تسهم في اتاحة وتوفير مختلف متطلبات المواطنين من السلع بالكميات والاسعار المناسبة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة أوصت، خلال الاجتماع، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد المواطنين الاقباط، على أن تعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء غدا، وبهذه المناسبة تقدم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين الاقباط في مختلف أنحاء مصر والعالم، بهذه المناسبة، متمنيا للجميع دوام الصحة والتوفيق.