الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل يتم ترحيلها؟ موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للموظفين والطلبة

إجازة شم النسيم 2026
إجازة شم النسيم 2026
خالد يوسف

مع اقتراب فصل الربيع، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على موعد إجازة شم النسيم 2026، باعتبارها واحدة من أبرز المناسبات التي ينتظرها المصريون سنويًا للاحتفال والخروج إلى المتنزهات، حيث يبحث العاملون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب موظفي البنوك، عن الموعد الرسمي للإجازة، وما إذا كانت ستشهد أي قرارات بترحيلها، في ظل السياسات المتبعة لتنظيم العطلات الرسمية.

موعد إجازة شم النسيم 2026

أعلنت الجهات الرسمية في مصر موعد إجازة شم النسيم لعام 2026، والتي تُعد من أبرز المناسبات التي ينتظرها المواطنون سنويًا، نظرًا لارتباطها بأجواء الربيع والتجمعات العائلية، فضلًا عن كونها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات.

ووفقًا لما ورد في الأجندة الرسمية للعطلات، من المقرر أن توافق إجازة شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026، لتكون أول عطلة رسمية تأتي عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، حيث تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تقرها الدولة سنويًا للعاملين في الجهاز الإداري، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

ويعكس الاهتمام المتزايد بموعد إجازة شم النسيم 2026 رغبة المواطنين في التخطيط المسبق لعطلاتهم، سواء للسفر أو التجمعات العائلية، خاصة مع إعلان الحكومة لجدول الإجازات الرسمية بشكل مبكر كل عام.

حقيقة ترحيل إجازة شم النسيم 2026

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة المصرية بشأن ترحيل إجازة شم النسيم، وهو ما يتوافق عادة مع موعدها السنوي يوم الإثنين، ما يجعل ترحيلها إلى يوم آخر غير متوقع.

الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2026

يشهد شهر أبريل لعام 2026 حصول العاملين في مصر على إجازتين رسميتين، الأولى بمناسبة شم النسيم، والثانية بمناسبة عيد تحرير سيناء، والذي يوافق يوم السبت 25 أبريل 2026، وهو من الأعياد الوطنية المهمة في البلاد.

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة العطلات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، من بينها:

ـ عيد العمال في 1 مايو.

ـ وقفة عرفات في 26 مايو.

ـ عيد الأضحى بدءًا من 27 مايو.

ـ رأس السنة الهجرية في 18 يونيو.

ـ ثورة 30 يونيو في 2 يوليو.

ـ ثورة 23 يوليو في 23 يوليو.

ـ المولد النبوي الشريف في 26 أغسطس.

ـ عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا

تشير التقديرات الفلكية إلى أن عيد الأضحى لعام 1447 هجريًا سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتي وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، وهي من أهم المناسبات الدينية التي يحصل خلالها العاملون على إجازات رسمية ممتدة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجازة من الثلاثاء 26 مايو حتى الجمعة 29 مايو، وفقا لما يتم الإعلان عنه من قِبل مجلس الوزراء.

