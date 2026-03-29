قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أقرب عطلة رسمية.. موعد إجازة شم النسيم 2026

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة في شهر أبريل، وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يترقب الجميع إجازة شم النسيم2026 للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، وذلك وفقاً لأجندة مجلس الوزراء لهذا العام وتحديد الإجازات الرسمية2026 . 


إجازات رسمية في أبريل 


وتعد إجازة شم النسيم أول عطلة رسمية خلال شهر أبريل، يليها بعد أيام قليلة عيد تحرير سيناء، المقرر يوم السبت 25 أبريل 2026، ليحصل المواطنين على فرصتين للراحة خلال الشهر ذاته بفارق زمني قصير بينهما.

موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر - المشهد

موعد إجازة شم النسيم2026

تحل إجازة شم النسيم في مصر 2062 يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك في القطاعين العام والخاص، وفقًا لما تعلنه الحكومة المصرية ضمن جدول العطلات الرسمية

شم النسيم2026 يوم كام؟

يتحدد موعد شم النسيم سنويا وفقا لأول يوم اثنين يلي عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك استنادا إلى التقويم القبطي المعتمد على الحسابات الفلكية.

لا يقتصر عيد شم النسيم على كونه عطلة رسمية فحسب، بل يجسد إرثا ثقافيا عريقا يمتد لآلاف السنين في الحضارة المصرية القديمة.

إجازة شم النسيم 2026 في مصر.. موعد العطلة الرسمية للموظفين والطلاب - تليجراف مصر

هل سيتم ترحيل إجازة شم النسيم2026؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرار بشأن ترحيل إجازة شم النسيم في 2026، لكن عادة ما تكون إجازة شم النسيم يوم أثنين كل عام وقد يصعب ترحيلها إلى يوم الخميس. 

الإجازات الرسمية 2026

‎الإثنين 13 أبريل
‎- شم النسيم
 
‎السبت 25 أبريل
‎- عيد تحرير سيناء
 
‎الجمعة 1 مايو
‎- عيد العمال
 
‎الثلاثاء 26 مايو
‎- وقفة عرفات
 
‎من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو
‎- عيد الأضحى المبارك
 
‎الأربعاء 17 يونيو
‎- رأس السنة الهجرية
 
‎الثلاثاء 30 يونيو
‎- ثورة 30 يونيو
 
‎الخميس 23 يوليو
‎- ثورة 23 يوليو
 
‎الأربعاء 26 أغسطس
‎- المولد النبوي الشريف
 
‎الثلاثاء 6 أكتوبر
‎- عيد القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

التدخين

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

ترشيحاتنا

المطربة رحمة محسن

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

الطاقة

بالصور

فيديو

نضال الشافعي

عمر كمال ومحمود الليثي

عبد الحليم حافظ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

سيد الضبع

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

المزيد