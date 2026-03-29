أقرب عطلة رسمية.. موعد إجازة شم النسيم 2026

ارتفعت عمليات البحث عن موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة في شهر أبريل، وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يترقب الجميع إجازة شم النسيم2026 للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، وذلك وفقاً لأجندة مجلس الوزراء لهذا العام وتحديد الإجازات الرسمية2026 .



إجازات رسمية في أبريل



وتعد إجازة شم النسيم أول عطلة رسمية خلال شهر أبريل، يليها بعد أيام قليلة عيد تحرير سيناء، المقرر يوم السبت 25 أبريل 2026، ليحصل المواطنين على فرصتين للراحة خلال الشهر ذاته بفارق زمني قصير بينهما.

موعد إجازة شم النسيم2026

تحل إجازة شم النسيم في مصر 2062 يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك في القطاعين العام والخاص، وفقًا لما تعلنه الحكومة المصرية ضمن جدول العطلات الرسمية

شم النسيم2026 يوم كام؟

يتحدد موعد شم النسيم سنويا وفقا لأول يوم اثنين يلي عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك استنادا إلى التقويم القبطي المعتمد على الحسابات الفلكية.

لا يقتصر عيد شم النسيم على كونه عطلة رسمية فحسب، بل يجسد إرثا ثقافيا عريقا يمتد لآلاف السنين في الحضارة المصرية القديمة.

هل سيتم ترحيل إجازة شم النسيم2026؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرار بشأن ترحيل إجازة شم النسيم في 2026، لكن عادة ما تكون إجازة شم النسيم يوم أثنين كل عام وقد يصعب ترحيلها إلى يوم الخميس.

الإجازات الرسمية 2026

‎الإثنين 13 أبريل

‎- شم النسيم



‎السبت 25 أبريل

‎- عيد تحرير سيناء



‎الجمعة 1 مايو

‎- عيد العمال



‎الثلاثاء 26 مايو

‎- وقفة عرفات



‎من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو

‎- عيد الأضحى المبارك



‎الأربعاء 17 يونيو

‎- رأس السنة الهجرية



‎الثلاثاء 30 يونيو

‎- ثورة 30 يونيو



‎الخميس 23 يوليو

‎- ثورة 23 يوليو



‎الأربعاء 26 أغسطس

‎- المولد النبوي الشريف



‎الثلاثاء 6 أكتوبر

‎- عيد القوات المسلحة