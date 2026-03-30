شم النسيم 2026 .. موعد أول عطلة رسمية بعد عيد الفطر

يحرص عدد كبير من الموظفين والطلاب في مصر على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية، لا سيما تلك التي توفر فرصة للراحة وقضاء أوقات ترفيهية مع الأسرة والأصدقاء.

ويأتي شم النسيم 2026 كأول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بأجواء الربيع المميزة، والخروج إلى الحدائق والمتنزهات، والتمتع بالنشاطات الترفيهية والثقافية التي ترافق هذه المناسبة العريقة في مصر.

موعد إجازة شم النسيم 2026

توافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وتعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه العطلة قبل عيد تحرير سيناء بفارق زمني قصير، ما يجعلها فرصة مثالية للاستجمام والتمتع بأيام الربيع الدافئة، سواء في المنازل أو في الأماكن المفتوحة.

خلفية شم النسيم

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون، ويعود أصله إلى العصور الفرعونية حيث كان المصري القديم يحتفل ببداية فصل الربيع، ويرمز العيد إلى الخصوبة والطبيعة المتجددة.

ويتسم هذا اليوم بتقاليد خاصة مثل تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون، وزيارة الحدائق العامة والنزهات، ما يجعله مناسبة تجمع بين التراث والمرح العائلي.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

إلى جانب شم النسيم، تضم مصر عدة إجازات رسمية متبقية خلال العام الجاري، يمكن أن يستفيد منها المواطنون للتخطيط للراحة والتنقل:

إجازة عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026.

عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 26 مايو 2026، وعيد الأضحى نفسه من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026.

المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): الأربعاء 6 أكتوبر 2026.

تتيح هذه الإجازات فرصة للمواطنين للتخطيط للسفر، وممارسة الأنشطة العائلية، أو المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تنظمها الدولة خلال العام.

وتظل إجازة شم النسيم 2026 محطة مهمة ضمن الإجازات الرسمية في مصر، لما تحمله من رمزية تاريخية وتراثية، إضافة إلى كونها فرصة لاستعادة النشاط والحيوية بعد أشهر من العمل والدراسة.

ومع اقتراب هذه العطلة، يستعد المواطنون للاستمتاع بأجواء الربيع وقضاء لحظات مميزة مع الأسرة والأصدقاء، ما يجعلها مناسبة محببة للكبار والصغار على حد سواء.