الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شم النسيم 2026 .. موعد أول عطلة رسمية بعد عيد الفطر

إسراء عبدالمطلب

يحرص عدد كبير من الموظفين والطلاب في مصر على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية، لا سيما تلك التي توفر فرصة للراحة وقضاء أوقات ترفيهية مع الأسرة والأصدقاء. 

ويأتي شم النسيم 2026 كأول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بأجواء الربيع المميزة، والخروج إلى الحدائق والمتنزهات، والتمتع بالنشاطات الترفيهية والثقافية التي ترافق هذه المناسبة العريقة في مصر.

قصة شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم 2026

توافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وتعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. 

وتأتي هذه العطلة قبل عيد تحرير سيناء بفارق زمني قصير، ما يجعلها فرصة مثالية للاستجمام والتمتع بأيام الربيع الدافئة، سواء في المنازل أو في الأماكن المفتوحة.

خلفية شم النسيم

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون، ويعود أصله إلى العصور الفرعونية حيث كان المصري القديم يحتفل ببداية فصل الربيع، ويرمز العيد إلى الخصوبة والطبيعة المتجددة.

ويتسم هذا اليوم بتقاليد خاصة مثل تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون، وزيارة الحدائق العامة والنزهات، ما يجعله مناسبة تجمع بين التراث والمرح العائلي.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

إلى جانب شم النسيم، تضم مصر عدة إجازات رسمية متبقية خلال العام الجاري، يمكن أن يستفيد منها المواطنون للتخطيط للراحة والتنقل:

  • إجازة عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026.
  • عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026.
  • وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 26 مايو 2026، وعيد الأضحى نفسه من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026.
  • رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو 2026.
  • ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو 2026.
  • ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026.
  • المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.
  • عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): الأربعاء 6 أكتوبر 2026.

تتيح هذه الإجازات فرصة للمواطنين للتخطيط للسفر، وممارسة الأنشطة العائلية، أو المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تنظمها الدولة خلال العام.

وتظل إجازة شم النسيم 2026 محطة مهمة ضمن الإجازات الرسمية في مصر، لما تحمله من رمزية تاريخية وتراثية، إضافة إلى كونها فرصة لاستعادة النشاط والحيوية بعد أشهر من العمل والدراسة.

ومع اقتراب هذه العطلة، يستعد المواطنون للاستمتاع بأجواء الربيع وقضاء لحظات مميزة مع الأسرة والأصدقاء، ما يجعلها مناسبة محببة للكبار والصغار على حد سواء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

إيران وامريكا

إيران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

الشرطة البحرينية

خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.. اعتقال خلية تابعة لحزب الله في البحرين

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد