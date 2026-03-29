موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية .. يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية بالبحث عن موعد إجازة شم النسيم 2026، إلى جانب قائمة الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام الميلادي الجاري، خاصة مع اقتراب عدد من المناسبات التي تمثل فرصة للحصول على راحة من العمل وقضاء وقت مع الأسرة، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدلات البحث عبر محركات الإنترنت عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر.

موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر

بحسب الأجندة الرسمية للإجازات والعطلات المعتمدة لعام 2026، تأتي إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وهي من المناسبات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، نظرًا لارتباطها بطقوس اجتماعية وتراثية مميزة.

ومن المنتظر أن تُصدر الحكومة قرارًا رسميًا يحدد تفاصيل إجازة شم النسيم 2026، خاصة فيما يتعلق بتطبيقها على العاملين في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

هل إجازة شم النسيم 2026 مدفوعة الأجر

تُعد إجازة شم النسيم 2026 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، حيث يحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على هذه الإجازة بأجر كامل، وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في مصر.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل أجندة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها الموظفون على عطلات رسمية، وجاءت المواعيد الآتية:

يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت 30 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026

تشير البيانات المعلنة ضمن أجندة العطلات الرسمية إلى أن إجمالي عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في مختلف قطاعات الدولة يقترب من 13 يومًا خلال العام الميلادي 2026، وهو ما يمنح فرصًا متكررة للراحة على مدار العام.

الفئات المستفيدة من الإجازات الرسمية في مصر

تسري الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر على العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للعمل.

كما يتم تطبيق هذه الإجازات على العاملين في القطاع الخاص وفقًا لسياسات كل مؤسسة، مع مراعاة القوانين التي تنظم حقوق العاملين في هذا القطاع.

أهمية متابعة مواعيد الإجازات الرسمية

تمثل الإجازات الرسمية أهمية كبيرة للمواطنين، سواء من ناحية التخطيط للراحة أو السفر أو تنظيم مواعيد العمل، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة التحديثات الخاصة بها بشكل مستمر، خاصة مع إمكانية صدور قرارات رسمية بترحيل بعض الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

وتظل إجازة شم النسيم من أبرز الإجازات التي ينتظرها المواطنون في مصر، نظرًا لكونها مناسبة اجتماعية مميزة تجمع العائلات في أجواء احتفالية خاصة.