الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد الفتاح تركي

موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية .. يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية بالبحث عن موعد إجازة شم النسيم 2026، إلى جانب قائمة الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام الميلادي الجاري، خاصة مع اقتراب عدد من المناسبات التي تمثل فرصة للحصول على راحة من العمل وقضاء وقت مع الأسرة، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدلات البحث عبر محركات الإنترنت عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر.

موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر

بحسب الأجندة الرسمية للإجازات والعطلات المعتمدة لعام 2026، تأتي إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وهي من المناسبات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، نظرًا لارتباطها بطقوس اجتماعية وتراثية مميزة.

احتفالات عيد شم النسيم بأسوان

ومن المنتظر أن تُصدر الحكومة قرارًا رسميًا يحدد تفاصيل إجازة شم النسيم 2026، خاصة فيما يتعلق بتطبيقها على العاملين في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

واقرأ أيضًا:

إجازة شم النسيم 2026

هل إجازة شم النسيم 2026 مدفوعة الأجر

تُعد إجازة شم النسيم 2026 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، حيث يحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على هذه الإجازة بأجر كامل، وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في مصر.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل أجندة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل خلالها الموظفون على عطلات رسمية، وجاءت المواعيد الآتية:

يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.
يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
يوم السبت 30 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.
يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.
يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

أكل الفسيخ في شم النسيم

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026

تشير البيانات المعلنة ضمن أجندة العطلات الرسمية إلى أن إجمالي عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في مختلف قطاعات الدولة يقترب من 13 يومًا خلال العام الميلادي 2026، وهو ما يمنح فرصًا متكررة للراحة على مدار العام.

الفئات المستفيدة من الإجازات الرسمية في مصر

تسري الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر على العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للعمل.

كما يتم تطبيق هذه الإجازات على العاملين في القطاع الخاص وفقًا لسياسات كل مؤسسة، مع مراعاة القوانين التي تنظم حقوق العاملين في هذا القطاع.

أهمية متابعة مواعيد الإجازات الرسمية

تمثل الإجازات الرسمية أهمية كبيرة للمواطنين، سواء من ناحية التخطيط للراحة أو السفر أو تنظيم مواعيد العمل، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة التحديثات الخاصة بها بشكل مستمر، خاصة مع إمكانية صدور قرارات رسمية بترحيل بعض الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

ما قصة شم النسيم

وتظل إجازة شم النسيم من أبرز الإجازات التي ينتظرها المواطنون في مصر، نظرًا لكونها مناسبة اجتماعية مميزة تجمع العائلات في أجواء احتفالية خاصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

ترشيحاتنا

خلال تصريح الدكتور شاكر أحمد موسى

من رحاب الأزهر.. خبير يكشف مفاجأة عن تاريح صلاحية الأدوية.. فيديو

دار الإفتاء

هل الجدال الإلكتروني بدون علم يفتح باب الفتنة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

هل يرث أولاد الزوجة المتوفاة قبل الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني

بسنت حاتم
بسنت حاتم
بسنت حاتم

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: ماذا عجّل بحرب إيران؟ !؟

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: حرب المضايق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

المزيد