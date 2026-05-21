بقرص حفظ الغلال.. طالبة تنهي حياتها داخل مسكنها بكفر الشيخ

أنهت طالبة بإحدى قرى مركز الرياض بكفر الشيخ حياتها، وذلك بعد أن تناولت قرصًا مخصصًا لحفظ الغلال، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول «م.ح» 17 سنة، 17 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام متوفاة، وجرى إيداعها بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الطالبة المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها بتناول قرص حفظ الغلال أثناء تواجدها بمنزلها وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى توقف عضلة القلب.