محمد شردي: مصر تتحرك غربًا لدعم استقرار ليبيا ومنع تقسيمها

أكد الإعلامي محمد شردي أن الدولة المصرية تواصل متابعة جميع الملفات الإقليمية المحيطة بها، موضحًا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتجه نحو الغرب، خاصة ليبيا ودول شمال أفريقيا، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

لقاءات مصرية مع وزيري خارجية الجزائر وتونس

وأشار “شردي” خلال برنامج الحياة اليوم، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيري خارجية الجزائر وتونس، موضحًا أن اللقاءات تناولت تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث.

آلية دول الجوار الليبي

وأوضح أن مصر تتحرك ضمن آلية دول الجوار الليبي التي تضم مصر والجزائر وتونس، باعتبارها الدول الأكثر ارتباطًا واستقرارًا بالأوضاع داخل ليبيا، مؤكدًا أن الاجتماعات الحالية تركز على دعم الحل السياسي الشامل والحفاظ على وحدة الدولة الليبية.

تحذير من التدخلات الخارجية

وأكد شردي أن ليبيا ما زالت تواجه أطماعًا وتدخلات خارجية تسعى لعرقلة الاستقرار وتقسيم البلاد، مشيرًا إلى أن بعض القوى الخارجية تدعم تحركات تؤدي إلى العنف والاغتيالات السياسية وتعطيل عودة الحياة الطبيعية داخل ليبيا.

مصر ترفض تهديد الأمن القومي العربي

وأضاف أن مصر تتحرك بشكل واضح لمنع تفاقم الأزمات في ليبيا والسودان، انطلاقًا من الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومنع أي محاولات لنشر الفوضى أو تقسيم الدول في المنطقة.

واختتم شردي حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المصري الجزائري التونسي يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار ليبيا، ومواجهة التدخلات الخارجية، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرار المنطقة بالكامل.

https://web.facebook.com/reel/986472363935980