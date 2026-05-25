الخارجية الأمريكية: ندين بشدة دعوة حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا

أدانت الخارجية الأمريكية، بشدة دعوة حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قوّة إسرائيلية متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة جنوبي لبنان، بمحلّقة انقضاضية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الأحد 24 مايو 2026 قوّة إسرائيلية متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه خلال 15 شهراً تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ؛ فيما كانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه.



