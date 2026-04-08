يامال ضد جريزمان.. مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

يتحدى أحد النجوم الشابة نظيره من أساطير الليجا، عندما يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، في ديربي إسباني، ولكن هذه المرة ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتمد آمال برشلونة في إنهاء انتظار دام 11 عامًا للفوز بلقبٍ أوروبيٍّ آخر بشكلٍ كبيرٍ على أداء لامين يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، فقد سجّل صانع الألعاب الإسباني في ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر فريقه برصيد 21 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

أما أتلتيكو مدريد، فسيسعى إلى استلهام الإلهام من مهاجمه أنطوان جريزمان، ويرغب الهداف التاريخي لأتلتيكو في إنهاء مسيرته الرائعة مع النادي بأفضل صورةٍ قبل رحيله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسيكون الفريقان الإسبانيان قد التقيا خمس مراتٍ في شهرين بعد مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في مدريد.

تغلّب أتلتيكو مدريد على برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في فبراير الماضي، قبل أن يثأر فريق هانسي فليك يوم السبت بفوزه 2-1 خارج أرضه في الدوري الإسباني، معززًا بذلك صدارته للدوري.

يُذكر أن برشلونة بطل أوروبا خمس مرات، إلا أن أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني أقصى النادي الكتالوني من الدور نفسه عامي 2014 و2016 في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

ويعتمد سعي أتلتيكو مدريد لبلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2017 على قوة دفاعه وتنوع خياراته الهجومية، والتي تضم جوليان ألفاريز، وأديمولا لوكمان، وألكسندر سورلوث.

ومن المرجح أن يبدأ ماركوس راشفورد أساسيًا مع برشلونة بدلًا من رافينيا المصاب.