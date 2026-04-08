النائبة سولاف درويش: رسالة مصر للعالم حاسمة لوقف الحرب بالشرق الأوسط

ثمنت النائبة سولاف دوريش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس الدور التاريخي لمصر باعتبارها قوة توازن إقليمية تسعى دائمًا إلى نزع فتيل الأزمات.

وأشارت "درويش" في بيان لها أصدرته اليوم، إلى أن ترحيب القيادة السياسية المصرية بهذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من حرص مصر على حماية مقدرات الشعوب العربية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب بيئة مستقرة تسمح بالتنمية والاستثمار، مؤكدة أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج والعراق والأردن يعكس إدراكًا عميقًا لتعقيدات المشهد الإقليمي، ويؤكد أن أي اتفاق يجب أن يضمن الأمن الجماعي ويحافظ على توازن القوى في المنطقة.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن مصر كانت دائمًا داعمة لمسار السلام، بدءًا من مبادراتها التاريخية وصولًا إلى تحركاتها الحالية، مشيرة إلى أن القاهرة تبذل جهودًا مكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار.

وقالت إن صوت مصر سيظل الأعلى عندما يتعلق الأمر بحماية الأمن العربي، ولن تتخلى القاهرة عن دورها القيادي في الدفاع عن استقرار المنطقة، فمصر التي صنعت السلام في الماضي قادرة اليوم على صناعة مستقبل خالٍ من الحروب، لتبقى المنطقة العربية قوية وآمنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وثبات.