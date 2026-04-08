بدرية طلبة تحذر من تجاوزات السوشيال ميديا: مفيش حد فوق القانون

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة حادة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذّرت خلالها من خطورة التعليقات المسيئة والتجاوزات عبر الإنترنت

وكتبت بدرية طلبة: “شكلك ايه لما الادمن يدخل يقولك حنبلغ مباحث النت بالتعليق تعتذر وتقول دي بنتى الصغيرة اخدت التليفون وكتبت الكلام دا او ابنى الصغير اللي بعت الرساله دي".

وتابعت: “طب ليه تعمل جامد وتغلط وانت مش اد اللي بتعمله ؟؟ طب شكل حضرتك ايه لما تلاقي عليك قضيه حبس او غرامه بسبب تعليق بايخ ما احنا حذرنا مليون مرة وقولنا احترم تُحترم وهو انت لما تدخل تكتب تعليق بايخ الادمن حيسمى عليك؟”.

وأضافت: “طب للمرة المليون لو الصفحة مش عاجبة حضرتك متتابعهاش لو صاحبة الصفحة زعلت حضرتك روح اشتكيها في مباحث النت وهات حقك منها بالقانون”.

واختتمت: "لكن تغلط تتحمل رد فعلنا وبالقانون ودلوقتى دا متاح للجميع لكن كام واحد يتعدو علي الصوابع شايفين نفسهم فوق القانون فا مفيش حد فوق القانون ولو الصفحة فيك حيتعرف بردو بتاعة مين ويتجاب عادي بس ساعتها مفيش معلش”.

وأثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت بدرية طلبة :أنا امرأةُ يُحارب الله عنها فلا ترهقوا أنفسكم في اذيتها .

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بتغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة باشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء 20 ألف جنيه.

البداية عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاغ أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم “الولد ضاع”.