البترول: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61%

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس»، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن شركة «كارجاس» تُعد من الشركات الرائدة في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يسهم في التوسع في استخدامه كوقود نظيف واقتصادي.

وأوضح أن دور الشركة لا يقتصر على تقديم بديل منخفض التكلفة للوقود التقليدي، بل يمتد إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد دراسات سوقية أكثر عمقًا وشمولًا، لتحديد المناطق الأعلى طلبًا لخدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ووضع أولويات واضحة للتوسع وفق احتياجات السوق الفعلية. كما شدد على أهمية تطوير آليات التسويق وتعزيز انتشار أنشطة الشركة، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء، بما يسهم في زيادة معدلات التحويل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كارجاس»، نتائج أعمال الشركة، مشيرًا إلى تحقيق إجمالي مبيعات من الغاز الطبيعي المضغوط بلغ 558 مليون متر مكعب من خلال 350 محطة، مع تشغيل فعلي لعدد 28 محطة جديدة خلال عام 2025، إلى جانب التطوير المستمر للمحطات القائمة.

وأضاف أن ذلك أسهم في تجاوز متوسط المبيعات اليومية 1.7 مليون متر مكعب، بما يعزز ريادة «كارجاس» في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وفي مجال تحويل السيارات، أوضح أنه تم تحويل نحو 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2025، بزيادة 61% عن العام السابق، بما يمثل نحو 41% من إجمالي السوق المصري، وذلك من خلال 56 مركز تحويل وصيانة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما حقق نشاط الزيوت إجمالي مبيعات بلغ 3567 طنًا خلال العام، مع توجه استراتيجي نحو التركيز على منتجات زيوت البنزين ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ما أسفر عن زيادة مبيعاتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق.