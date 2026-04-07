متحدث البترول : عوضنا القادم من الغاز والنفط بدول الخليج

قال المهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إننا نجحنا في تعويض القادم من الغاز والنفط من دول الخليج العربي، متابعا ، نعمل على تطوير أنظمة التعاقد مع الشركات الاجنبية في مناطق البحث والاستكشاف.

واضاف ناجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، ان هذا الكشف البترولي الجديد يوفر مليار و200 مليون دولار سنويا.

