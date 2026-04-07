متحدث البترول : الكشف الجديد يوفر مليارًا و200 مليون دولار سنويًا

أكد المهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك إكتشاف مهم فى البحر المتوسط بإحتياطي 2 تريليون قدم غاز، و130 مليون متكثفات.

وأضاف المهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ان هذا الكشف البترولي الجديد يوفر مليار و200 مليون دولار سنويا، متابعا أنه بدعم من الرئيس السيسي أن تم دفع جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الاجانب وستصل لصفر فى شهر يونيو القادم بعدما وصلت إلى 6 مليارات.

وأشار المهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أننا نعمل على تطوير أنظمة التعاقد مع الشركات الاجنبية في مناطق البحث والاستكشاف.