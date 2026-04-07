تجنّبوا الخروج نهائيًا | نداء هام من الكويت للمواطنين والمقيمين على أراضيها

وجهت وزارة الداخلية الكويتية نداء هاما للمواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من إبريل إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الثامن من إبريل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية ؛ فإن ذلك يأتي كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية.

كما شددت الوزارة الكوبتية في بيانها على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة.