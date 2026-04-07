الكويت تُدين وتستنكر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.