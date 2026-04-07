أسامة كبير : الولايات المتحدة تواجه تخبطاً استراتيجياً .. وضرباتها ضد إيران لم تحقق أهدافها

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تخبط استراتيجي في إدارة عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيراً إلى أن التصريحات الأمريكية التصعيدية مثل "فتح أبواب الجحيم" لا تتجاوز كونها دراما هوليودية بعيداً عن الواقع العسكري.

وأضاف اللواء "كبير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن المواجهات العسكرية بعد مرور ستة أسابيع على اندلاعها شهدت تنفيذ واشنطن أكثر من ثمانية آلاف طلعة جوية دون تحقيق الأهداف المرسومة للحرب.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تتسم بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاتها، مستشهداً بمواقف سابقة تراجعت فيها واشنطن عن تهديداتها، وأخرى فجرت فيها الأحداث قبل انتهاء مهلة التفاوض، معتبراً أن الولايات المتحدة لو كانت تمتلك خياراً عسكرياً حاسماً لإنهاء النزاع منذ أسابيع، لكانت استخدمته بالفعل.

ورجح اللواء كبير أن تلجأ واشنطن لتنفيذ ضربات جوية أكثر تركيزاً باستخدام القاذفات الشبحية المتطورة من طراز B-2 Spirit، لكنه شدد على أن هذه التكنولوجيا استُخدمت منذ أواخر فبراير، وواجهت دفاعات إيرانية متقدمة حالت دون تحقيق أي من الأهداف الأربعة للحرب.