بعد الكشف الأخير .. البترول : نعتمد على التكنولوجيات الحديثة في الحفر

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في اعمال البحث والاستكشاف لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز والبترول .



وقال ناجي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" شركة إيني اعلنت عن كشف جديد في البحر المتوسط باحتياطات 2 تريليون قدم مكعب من الغاز وهذا كشف كبير ومن اكبر الاكتشافات".



وتابع محمود ناجي :" الكشف الجديد رسالة إيجابية وطمأنة بتواجد اكتشافات جديدة في المستقبل القريب في قطاع البحث والتنقيب عن الغاز والبترول ".



وأكمل ناجي :" الدولة عكفت على تسديد مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع البحث والتنقيب ونشهد تقدما ملحوظا في ملف البحث والتنقيب عن الغاز ".



ولفت محمود ناجي :" نعتمد على التكنولوجيات الحديثة في أساليب الحفر والاستكشاف بما يسهم في الكشف عن مزيد من حقوق الغاز والاكتشافات البترولية