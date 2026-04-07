البترول: 2 تريليون قدم غاز جديد.. ونقترب من تصفير ديون الشركاء الأجانب

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: “محافظين على مكاننا وعلى أننا واجهة للإستثمارات العالمية، حيث تم إكتشاف إكتشافين مهمين، واحد منهم كان مع شركة إماراتية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم إكتشاف مهم فى البحر المتوسط بإحتياطي 2 تريليون قدم غاز، و130 مليون متكثفات، مما يوضح أن هناك مناطق واعدة فى مصر، موضحا أن هناك دعم من الرئيس السيسي على أن المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب تم دفع جزء كبير منها وستصل لصفر فى شهر يونيو القادم، بعدما وصلت إلى 6 مليارات، وهناك مستحقات شهرية يتم دفعها للشركاء ولشركاء الاستثمار.

وتابع أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتحظي بدعم رئاسي وحكومي، لافتا إلى أن هذا مجهود كبير يتم من خلال وزارة البترول، حيث أن التحفيز التي قامت به الدولة بدأ يجد اكتشافات جديدة.