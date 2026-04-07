البترول: اكتشاف ضخم بالمتوسط يعزز الاحتياطي وخطة لزيادة الإنتاج وتوسيع الشراكات

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمتحدث بأسم الوزارة، أنه نعمل على أن يكون هناك مزيد من الإكتشافات في مجال الطاقة والغاز، مع العمل على توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء الأجانب

وقال محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك إكتشاف مهم فى البحر المتوسط بإحتياطي 2 تريليون قدم غاز، و130 مليون متكثفات، مؤكدا أن ذلك من الإكتشافات الكبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع هناك خطة جديدة لتعظيم الإنتاج المحلي، مؤكدا أن أعمال الحفر كانت مستمرة على مدار 5 أشهر ماضية، وكان هناك متابعة جادة مع فرق العمل.

وأشار إلى أن الحفار «القاهر 2» يعد حفارًا مصريًا بالكامل،والشركة القائمة على العمليات التنقيب في البحر المتوسط هي شركة وطنية وذلك يعكس كفاءة وقدرة الشركات المصرية على العمل بكفاءة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية.