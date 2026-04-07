البترول: الاكتشاف الجديد من أهم الاكتشافات البترولية في مصر.. وسيدخل مرحلة الإنتاج قريبا

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي، أن الكشف الجديد “دينيس غرب”، يضم احتياطات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات

وقال محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الإكتشاف الجديد سيدخل مرحلة الإنتاج في أقرب وقت، مؤكدا أنه تم سداد مستحقات الشركات الأجنبية وخفضها من 6 مليار إلى 1.3 مليار.

وتابع وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي، أن الإكتشاف الجديد من أهم الإكتشافات البترولية في مصر، مؤكدا أن أعمال الحفر كانت مستمرة على مدار 5 أشهر ماضية، وكان هناك متابعة جادة مع فرق العمل.

وأشار إلى أنه نشتري خام البترول من دول متعددة والنفط الليبي مطروح في السوق، مؤكدا أنه لا نعتمد على سوق واحدة.