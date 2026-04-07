خبير طاقة: اكتشافات جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر تعزز استثمارات مصر في الطاقة

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير الطاقة والبترول، أنه منذ فترة طويلة تعلن وزارة البترول عن اكتشاف هام من شركة ايني الإيطالية في البحر المتوسط إضافة إلى اكتشاف في البحر الأحمر، وهي اكتشافات هامة لمصر.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن مصر قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما يعزز القيام بمزيد من الاكتشافات وجذب الشركاء الأجانب.

وتابع أن الاكتشافات التي تمت ستشجع الشركات الأجنبية للقيام بالمزيد، وأن يكون هناك تعاون إستراتيجي مع عدد من الدول في مجال الطاقة.