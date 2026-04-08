16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: نستهدف الوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل

وزير البترول والثروة المعدنية أمام غرفة التجارة الأمريكية
وزير البترول والثروة المعدنية أمام غرفة التجارة الأمريكية
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز .

سداد مستحقات الشركاء

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى هذا الملف أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الالتزام بسداد المستحقات الشهرية ، إلى جانب خفض المتأخرات، أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار ، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول الي صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف نهائيًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور عمر مهنا، وبمشاركة لجنة البترول والغاز برئاسة المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس شركة إكسون موبيل مصر، وبحضور قيادات ورؤساء كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر.

وشارك في الجلسة النقاشية خلال اللقاء كل من السيدة داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، والمهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في مصر، والسيد.جريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس شركة أباتشي للأصول الدولية والمدير العام لأصولها في مصر، و تشانا كوروكولا سوريا، مدير شركة شيفرون مصر.

وأشار الوزير ، إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال عمل تكاملي بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن محورين رئيسيين للنهوض بقطاع الطاقة: أولهما سداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستثمار، وثانيهما تنويع مزيج الطاقة.

وأوضح أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الاتجاه لتوليد  الكهرباء من المحطات النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستهلاك المحلي.

وأكد أن الحوافز التي تم إقرارها ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوي الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء، وذلك من خلال تقديم محفزات لزيادة جدوي عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات ، وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوي .

ولفت إلى أن من أبرز نتائج هذه المحفزات نجاح شركة أباتشي في زيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، والاستفادة منه عبر البنية التحتية المصرية، سواء من خلال إعادة التصدير عبر مصر أو توجيهه لصناعات البتروكيماويات والأسمدة.

وأكد الوزير، أن التكنولوجيا الحديثة تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة للاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بتقنيات حديثة جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، إلى جانب العمل علي تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

كما أشار إلى العمل على تطوير نماذج تعاقدية وتحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في مناطق جديدة، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.

وأكد الوزير، الإلتزام باستمرارية تأمين احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، مؤكدًا أن سفن التغييز والبنية التحتية لاستيراد الغاز المسال تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة أو في حال حدوث أي اضطرابات إقليمية، وأن الصيف المقبل آمن .

من جانبها، أكدت داليا الجابري أن شركة شل ملتزمة بالعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام، وأن استثماراتها تركزت خلال العامين الماضيين على دعم إنتاج الغاز في مصر ، من خلال مشروع غرب دلتا النيل العميق (WDDM)، و إدخال مرحلتين جديدتين لإنتاج الغاز بنجاح ، والاستعداد لبدء العمل في مرحلة جديدة وهي المرحلة 12 في هذه المنطقة .

وأضافت أن الشركة نفذت لأول مرة في مصر مسحًا سيزميًا رباعي الأبعاد بالمنطقة، ما كشف عن فرص واعدة، مشيرة إلى أن الحفار “ستينا آيس ماكس” الذي يعمل لصالح  شل يعد أول حفار يصل مصر في عام 2026،ويعمل حاليًا على حفر بئر “غرب مينا” تمهيدًا لوضعه على الإنتاج قبل نهاية العام.

وأكدت أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أصبح واقعًا، لافتة إلى العمل علي تعظيم الاستفادة من مجمع إدكو لإسالة الغاز وتصدير عدد من الشحنات في وقت سابق ذات مردود كبير .

وأكد المهندس وائل شاهين أن شركة بي بي تكثف أنشطتها في مصر، بمنطقة البحر المتوسط، وتبدأ حفر اول بئر للغاز خلال ايام ضمن برنامج عملها في مصر لعام 2026 مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات والحوافز الاستثمارية ساهماه في تسريع مشروعات الشركة.

وأوضح أن من ثمار ذلك هو  الكشف الجديد الذي أعلنته شركة إيني بالشراكة مع بي بي، مع العمل على وضعه على الإنتاج في اقرب وقت ممكن ، ولفت الي أن بي بي مهتمة بالاستثمار في مصر في أنشطة الاستكشاف البترولي بالبحر الأحمر وقد وقعت اتفاقا في هذا المجال .

من جانبه، أكد جريج ماكدانيال أن شركة أباتشي تستثمر في مصر منذ أكثر من  30 عاما وأنها انفقت نحو 5 مليارات دولار استثمارات خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، مشيرًا إلى اهمية الاتفاقية الموقعة مع وزارة البترول المصرية قبل 18 شهرا والتي عززت جاذبية الاستثمار في إنتاج الغاز بالصحراء الغربية.

فيما أوضح تشانا كوروكولا سوريا أن شركة شيفرون تعمل في مصر منذ عام 2020 في مجال استكشاف الغاز، وتستثمر حاليًا في ثلاث مناطق، مع التفاوض للدخول في ثلاث مناطق أخرى، مشيرًا إلى بدء حفر بئر جديدة بحقل نرجس بالبحر المتوسط خلال أسابيع بالتعاون مع شركة إيني.

كما لفت إلى أهمية التعاون مع مصر لتعظيم الاستفادة من حقل أفروديت القبرصي، في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومقومات كمركز إقليمي لتداول ونقل الغاز.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد