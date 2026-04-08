الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحذير من "الأرصاد": شبورة كثيفة وأمطار تضرب البلاد غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الخميس الموافق 9 أبريل 2026، مؤكدة رصد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تباين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة

أشار تقرير الهيئة إلى أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة وحتى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يعود ليصبح مائلاً للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 29 درجة، وفي شمال الصعيد 27 درجة، أما السواحل الشمالية فستكون الأجواء فيها أكثر اعتدالاً حيث تسجل العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت هيئة الأرصاد من مجموعة ظواهر جوية يجب الحذر منها خلال الساعات المقبلة:

شبورة مائية كثيفة: 

تتكون من الساعة 4 وحتى 9 صباحاً على طرق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

أمطار ورياح: 

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف ناتج عن سحب منخفضة في جنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط للرياح والأتربة: 

رصد التقرير نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، صحراء مطروح، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وصولاً إلى شمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

نصائح وتنبيهات
شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بالقيادة في وقت الشبورة المائية أو التعامل مع نشاط الرياح والأتربة. وأكدت أن هذه التنبؤات يتم تحديثها دورياً بناءً على آخر خرائط الطقس.

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

السلمون
السلمون
السلمون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

موقف
موقف
موقف

