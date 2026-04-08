قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: وقف إطلاق النار فرصة كبيرة يجب استثمارها للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة
الصليب الأحمر اللبناني: مئات الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الخميس
أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
أبو العينين: نثمن جهود الوساطة المخلصة والدور المحوري لـ مصر وباكستان وتركيا
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: مصر تقف مع أمن الخليج بلا تردد
إيران تهدد: لن نشارك بمحادثات إسلام آباد ولن نفتح مضيق هرمز بسبب لبنان
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفالات كلية رمسيس بالقسم الخاص للطالبات ذوي الهمم
برلماني: نجاح التهدئة بين أمريكا وإيران يعكس قوة التأثير المصري في معادلة الأمن الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة في البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر 

في البداية أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، ضمن أجواء ربيعية معتدلة على أغلب الأنحاء، مع وجود بعض الظواهر الجوية الخفيفة غير المؤثرة على حركة المواطنين.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر 

وقال الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن درجات الحرارة تسجل نحو 24 درجة مئوية على القاهرة، وهو ما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة اليومية خلال فترات النهار، حيث تميل للدفء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة ومع نشاط الرياح.

الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لا يزال كبيرًا

وشدد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة عدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، مشيرًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لا يزال كبيرًا، ما قد يعرض البعض لنزلات البرد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

طقس

وحذر الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية السريعة التي تميز هذه الفترة من العام، مؤكدًا أنه قد يحدث تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال أقل من 24 ساعة، قد يتضمن نشاط رياح قوي أو عواصف ترابية يعقبها سقوط أمطار رعدية، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

الأرصاد طقس حالة الطقس الارصاد الجوية الطقس اليوم تقلبات جوية

المزيد

