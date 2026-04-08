طقس ربيعي خادع.. الأرصاد تحذر من تقلبات مفاجئة تضرب البلاد خلال ساعات

تشهد البلاد خلال هذه الفترة أجواء ربيعية تبدو مستقرة في ظاهرها، لكنها تخفي تقلبات جوية سريعة قد تغير المشهد بالكامل في وقت قصير؛ وبينما يستمتع المواطنون بدرجات حرارة معتدلة نهارًا، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الانخداع بهذا الاستقرار المؤقت، خاصة مع الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا.

عواصف ترابية وأمطار رعدية

ويؤكد خبراء الطقس أن هذه المرحلة من العام تُعرف بعدم ثباتها، حيث يمكن أن تشهد نشاطًا مفاجئًا للرياح أو عواصف ترابية وأمطار رعدية خلال أقل من 24 ساعة، ما يتطلب الحذر ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية لتجنب أي مخاطر محتملة.

حالة الاستقرار النسبي

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة، رغم حالة الاستقرار النسبي التي تسود حاليًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الطقس يشهد أجواء ربيعية معتدلة، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة نحو 24 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة اليومية خلال فترات النهار، مع طقس مائل للدفء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة ومع نشاط الرياح.

ارتداء الملابس الصيفية

وأشار إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لا يزال ملحوظًا، وهو ما يستدعي الحذر وعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تحولات مفاجئة

وأكد أن هذه الفترة من العام تتسم بسرعة التغيرات الجوية، حيث قد تشهد البلاد تحولات مفاجئة خلال أقل من 24 ساعة، تشمل نشاطًا للرياح قد يصل إلى حد العواصف الترابية، يعقبه أحيانًا سقوط أمطار رعدية، ما يستلزم متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.

https://www.youtube.com/watch?v=Hsrh5Q8gcOs&t=128s