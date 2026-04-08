أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مازالت في النصف الأول من فصل الربيع، وهذه الفترة تشهد حالة من التقلبات الجوية، منوهة بأن الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل موجود.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل قد يصل إلى 10 درجات، لذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وعدم ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن ارتداء الملابس الصيفية قد يكون بعد شم النسيم بأسبوعين، وذلك قد يكون مع بداية شهر مايو، لأن فصل الصيف يبدأ يوم 21-6، أي أن هناك وقتًا طويلًا على الصيف.

ولفتت إلى أن معدلات الحرارة خلال هذه الفترة تكون أعلى من الفترة الماضية، والعظمى في القاهرة الكبرى اليوم تُعد حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت أن محافظات الصعيد قد تسجل 30 درجة، وأن هناك نشاطًا للرياح قد يكون معه رمال وأتربة، وأن ما يحدث في الأحوال الجوية لن يكون مؤثرًا، ولن يتسبب في وقف الأنشطة اليومية.

وتابعت أن البلاد بدءًا من غدٍ ستشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، وأن الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة.