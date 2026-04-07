5 ساعات كاملة في هذه المناطق | إعلان مهم من الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد الغد الأربعاء طقسا مائلا للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، ومائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً.

كما يتوقع الخبراء حدوث شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتشمل التوقعات فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية، قد تكون رعدية أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً)، خاصة على مناطق من محافظات السواحل الشرقية وسيناء على فترات متقطعة.

وأيضا يتوقع الخبراء فرص سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً (20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س): على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وبعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 20% تقريباً) ما يلي:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط: معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج: بين 5ر1 و25ر2 متر، وان يكون اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس: مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج: بين 5ر2 متر و3 أمتار، وأن يكون اتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الجديدة 24 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 24 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 22 13

بلطيم 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 20 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 16

نخل 23 09

كاترين 17 10

الطور 26 16

طابا 24 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 22 13

سيوة 23 11

رأس غارب 27 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 18

مرسى حميرة 25 17

أبرق 26 17

جبل علبة 26 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 24 13

بني سويف 25 13

المنيا 25 11

أسيوط 26 12

سوهاج 26 15

قنا 28 16

الأقصر 30 17

أسوان 30 18

الوادي الجديد 29 16

أبو سمبل 30 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن العربية والعالمية:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 25

المدينة 31 22

الرياض 30 18

المنامة 27 20

أبو ظبي 29 21

الدوحة 28 21

الكويت 29 16

دمشق 18 05

بيروت 18 14

عمان 15 07

القدس 15 08

غزة 19 13

بغداد 27 12

مسقط 30 26

صنعاء 25 13

الخرطوم 39 26

طرابلس 21 12

تونس 26 11

الجزائر 24 16

الرباط 23 13

أنقرة 18 08

إسطنبول 18 11

إسلام آباد 26 14

نيودلهي 27 15

جاكرتا 33 24

بكين 16 04

كوالالمبور 34 24

طوكيو 19 12

أثينا 22 11

روما 23 08

باريس 23 10

مدريد 21 11

برلين 13 02

لندن 18 07

مونتريال 04 07-

موسكو 09 03

نيويورك 14 06

واشنطن 19 08

نواكشوط 36 23