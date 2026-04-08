رئيس لجنة العرب الأمريكيين: اتفاق واشنطن وطهران سيصمد

قال بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين مع إيران يعكس تحولًا مهمًا من التصعيد العسكري إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، مرجحًا عدم العودة إلى المواجهات بعد هذه الهدنة.

وأوضح بحبح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية روان علي، أن الولايات المتحدة أدركت صعوبة حسم الصراع عسكريًا، في ظل عقيدة إيرانية تقوم على الصمود أو تحقيق النصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق ميدانيًا وصل إلى أقصى حد ممكن دون تجاوزات قانونية أو إنسانية، ما دفع نحو القبول بشروط تفاوضية متبادلة.

وأضاف أن الاتفاق مرشح للصمود، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تأثر المواطنون بارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، إلى جانب اقتراب الانتخابات النصفية، ما يعزز التوجه نحو التهدئة وتحقيق الاستقرار.

