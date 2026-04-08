مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان

أعلن مسؤول مشارك في المفاوضات بين أمريكا وإيران، أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

فيما قال مصدر حكومي لبناني بأنهم لم يتبلغوا حتى الآن بشمول لبنان بوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وطالب رئيس البرلمان اللبناني من سفير باكستان في بيروت بإبلاغ بلاده عدم التزام إسرائيل بالاتفاق ومواصلة عدوانها، حيث وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار عاجل لسكان أحد المباني في مدينة صور ومحيطه بضرورة الإخلاء الفوري، وبخاصة مسجد الرفاعي ومحيطه بضرورة الإخلاء الفوري تمهيدا لاستهدافه.

كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري.



وذكر مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مسبقا و الشروط الخاصة بالمفاوضات أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.



