أول تعليق من قطر على إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن ترحيب الدوحة بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: دولة قطر تعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خطوة أولية باتجاه خفض التصعيد.

وأضافت الخارجية القطرية: نؤكد أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار.

كما شددت الخارجية القطرية ، على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية.

وطالبت كذلك بضرورة أن تبادر إيران بوقف الممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي.

وأمضت الخارجية القطرية قائلة : نشدد على ضرورة أن تبادر إيران باحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

واختتمت الخارجية القطرية بيانها قائلة: نؤكد أهمية ضمان أمن حرية الملاحة والتجارة الدولية بما يحفظ استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد.