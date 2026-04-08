مسئولة بالاتحاد الأوروبي ترحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

رحبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واصفة إياه بأنه يعد "خطوة إلى الوراء بعيدا عن حافة الهاوية".

وقالت كالاس - في منشور عبر منصة "إكس" - إن الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان يخلق فرصة مطلوبة بشدة لتخفيف حدة التهديدات ووقف الصواريخ واستئناف الشحن، بالإضافة إلى إفساح المجال للدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.

وأكدت كالاس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود، كما أنه على اتصال مع الشركاء في المنطقة.

ومن المقرر أن تصل كالاس في وقت لاحق اليوم إلى العاصمة السعودية (الرياض) لإجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، عن اتفاق واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.