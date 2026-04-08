إنذار إسرائيلي لسكان مناطق بضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري ، مطالبة سكان أحد المباني في مدينة صور ومحيطه بضرورة الإخلاء الفوري.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له أنه سيواصل استهداف بنى تحتية لحزب الله ، مشددة على أن بقاء السكان في هذه المناطق يعرضهم للخطر.

فيما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية من مسيرة إسرائيلية على بلدة بلاط جنوبي لبنان.

من جانبها ؛ ذكرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه لا تغيير حتى الآن في سياسة الجبهة والتقييمات مستمرة لبحث تحديثات محتملة.