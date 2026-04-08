ماكرون: اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل لبنان

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفرنسي ماكرون، قال إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.



وقال إنه يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة، وإن اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل لبنان أيضا.

وأوضح أنه يجب تعزيز قدرات الجيش اللبناني وإعادة تفعيل الآلية الخماسية، وأن إعلان إيران نيتها فتح مضيق هرمز خطوة إيجابية.

كما قال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى "الالتزام ببنود وقف إطلاق النار تمهيداً لسلام دائم وشامل في المنطقة".

كما دعا جوتيريش الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفقاً لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان صدر مساء أمس، الثلاثاء.

ينص القانون الدولي على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف دوجاريك: "يؤكد الأمين العام على الحاجة المُلحة لإنهاء الأعمال العدائية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأوضح المتحدث أن جان أرنو، المبعوث الشخصي للأمين العام، موجود في المنطقة "لدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم".





