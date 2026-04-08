مجدي عبدالغني: لم نر شيئا فنيا من توروب طوال المباراة

أكد مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق أن لاعبي سيراميكا كليوباترا قدموا أداء مميزا ومجهودا كبيرا أمام المارد الأحمر في بطولة الدوري.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحاته : لاعبي سيراميكا كليوباترا قدموا أداء مميز وليس سهلا الدفاع أمام الأهلي 90 دقيقة واللعب على المرتدات.

وأوضح : مستر توروب لم يعمل أي جملة تكتيكة ولا نعلم إلى أين سينتهى الأمر في الأهلي وسط نفوس غير سوية داخل الفريق.

وأردف : مساعدين توروب لا حول لهم ولا قوة، وعادل مصطفى لا يمتلك خبرات كبيرة حتي يتواجد مساعد لمدرب أجنبي وتواجده للتعلم.

وواصل نجم الأهلي السابق : الجمهور من قبل المباراة وهم يشجعوا الفريق بقوة ولم يجلس أحد منهم وحاولوا بث الحماسة في نفس لاعبي الفريق.

واختتم مجدي عبدالغني تصريحاته قائلا :من النواحي الفنية لم نرى شئ، والمدرب لم يتدخل بأي طريقة حتى في التغييرات، فقط حسين الشحات نزل وشارك ولعب بما يعرفه وبمجهوده.