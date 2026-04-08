الداخلية البحرينية: إصابة شخصين وتضرر عدة منازل بمنطقة سترة إثر اعتراض مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء، إصابة شخصين اثنين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل بمنطقة سترة ، إثر اعتراض وتدمير طائرة مسيرة إيرانية.

وأوضحت الوزارة، على حسابها الرسمي عبر منصة “إكس”، أنه جراء الهجوم الإيراني وقعت إصابتين طفيفتين في صفوف المواطنين، وتضرر عدد من المنازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية البحرينية، إلى أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى المنشآت والتي استهدفها الهجوم الإيراني، دون وقوع إصابات.