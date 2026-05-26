التصريح بدفن شخص لقى مصرعه من الطابق العاشر في مدينة نصر

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثمان شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر ببرج سكني في مدينة نصر بالقاهرة، عقب انتهاء إجراءات الصفة التشريحية.



وكان لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بشارع النبوي المهندي بأبراج السنابل بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وجرى التحفظ على الجثمان ونقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتشريحه للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.