قرار عاجل ضد صانعة محتوى رقصت بملابس خادشة على مواقع التواصل

قررت جهات التحقيقات المختصة حبس صانعة محتوي لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.